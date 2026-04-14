2027年度以降に実施設計と工事へ岡山県は、岡山空港（岡山桃太郎空港）の機能強化基本計画を策定しました。どのように変わるのでしょうか。【画像】えっ凄…これが「将来の岡山空港」イメージです岡山空港では2050年度には国際旅客85万人、国内旅客120万人の年間旅客数を見込んでいます。今回の計画では、国際線施設の強化（同時2便対応）、施設の長寿命化、旅客の利便性向上、快適性の向上という4つの機能強化策を実現するた