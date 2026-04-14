昨年12月に第1子妊娠を発表したモデル・タレントの藤田ニコル（28）が、15日発売の『たまごクラブ』2026年春号（ベネッセコーポレーション）の表紙に登場。“妊娠7ヶ月”（撮影時）のふっくらおなかを披露した。【写真】「早く会いたい」“妊娠7ヶ月”ふっくらおなかを披露した藤田ニコル妊娠5ヶ月から出産までまるごと1冊“出産準備”の本である同誌。ニコルはインタビューにも応じ、「初期のころは不安が多かったのですが、