藤田ニコル、“妊娠7ヶ月”のふっくらおなか披露「赤ちゃんに会いたい気持ちでいっぱい」
昨年12月に第1子妊娠を発表したモデル・タレントの藤田ニコル（28）が、15日発売の『たまごクラブ』2026年春号（ベネッセコーポレーション）の表紙に登場。“妊娠7ヶ月”（撮影時）のふっくらおなかを披露した。
【写真】「早く会いたい」“妊娠7ヶ月”ふっくらおなかを披露した藤田ニコル
妊娠5ヶ月から出産までまるごと1冊“出産準備”の本である同誌。ニコルはインタビューにも応じ、「初期のころは不安が多かったのですが、今は早く赤ちゃんに会いたい気持ちでいっぱいです。楽しく出産に挑めたらいいな」と心境を明かした。
藤田は、1998年2月20日生まれ。2009年「第13回ニコラモデルオーディション」でグランプリを獲得し、専属モデルに。14年から『Popteen』で活動し、17年からは『ViVi』の専属モデルとして活躍。数々のバラエティーに出演するほか、美容本『私が垢抜けた82の方法』（講談社）が発売中。23年に俳優の稲葉友と結婚し、26年春に第1子を出産予定。
■藤田ニコル一問一答
――撮影時は妊娠7ヶ月。出産に向けて思うことは？
【ニコル】初期のころは不安が多かったのですが、今は早く赤ちゃんに会いたい気持ちでいっぱいです。楽しく出産に挑めたらいいな。
――初のマタニティフォト撮影だったとのこと、いかがでしたか？
【ニコル】とてもかわいい衣装を用意してもらい、さまざまなポージングで撮影しました。どんな仕上りになるのか、完成が待ち遠しかったです。プライベートでマタニティフォトを撮る予定がなかったので、すてきな記念になりました。
――妊娠中のママたちにメッセージをお願いします。
【ニコル】『たまごクラブ』は私も実際に読んでいるのですが、誌面を通じて、妊娠中の不安や楽しみを他のママたちと分かち合えるような気がしています。春号ではインタビューページもあるので、手に取ってもらえるとうれしいです。出産、一緒に頑張りましょう！
■『たまごクラブ』2026年春号詳細情報
【別冊付録】もらえるお金ガイド
【別冊付録】育児グッズ いる・いらない 超カンタン★判定BOOK
【とじ込みBOOK】赤ちゃんの名づけガイド
【応募者全員プレゼント】こども ビームス「はっ水加工つきおむつ替えマット」
【妊娠期専用読み聞かせ絵本】 「はやく会いたい」 （おなかの中のしまじろうエピソード）
【スペシャル大特集】夫婦で予習する 出産の教科書
【特集】・赤ちゃんとママのための体重管理 最新版！・藤田ニコル カバーインタビュー ほか
【写真】「早く会いたい」“妊娠7ヶ月”ふっくらおなかを披露した藤田ニコル
妊娠5ヶ月から出産までまるごと1冊“出産準備”の本である同誌。ニコルはインタビューにも応じ、「初期のころは不安が多かったのですが、今は早く赤ちゃんに会いたい気持ちでいっぱいです。楽しく出産に挑めたらいいな」と心境を明かした。
■藤田ニコル一問一答
――撮影時は妊娠7ヶ月。出産に向けて思うことは？
【ニコル】初期のころは不安が多かったのですが、今は早く赤ちゃんに会いたい気持ちでいっぱいです。楽しく出産に挑めたらいいな。
――初のマタニティフォト撮影だったとのこと、いかがでしたか？
【ニコル】とてもかわいい衣装を用意してもらい、さまざまなポージングで撮影しました。どんな仕上りになるのか、完成が待ち遠しかったです。プライベートでマタニティフォトを撮る予定がなかったので、すてきな記念になりました。
――妊娠中のママたちにメッセージをお願いします。
【ニコル】『たまごクラブ』は私も実際に読んでいるのですが、誌面を通じて、妊娠中の不安や楽しみを他のママたちと分かち合えるような気がしています。春号ではインタビューページもあるので、手に取ってもらえるとうれしいです。出産、一緒に頑張りましょう！
■『たまごクラブ』2026年春号詳細情報
【別冊付録】もらえるお金ガイド
【別冊付録】育児グッズ いる・いらない 超カンタン★判定BOOK
【とじ込みBOOK】赤ちゃんの名づけガイド
【応募者全員プレゼント】こども ビームス「はっ水加工つきおむつ替えマット」
【妊娠期専用読み聞かせ絵本】 「はやく会いたい」 （おなかの中のしまじろうエピソード）
【スペシャル大特集】夫婦で予習する 出産の教科書
【特集】・赤ちゃんとママのための体重管理 最新版！・藤田ニコル カバーインタビュー ほか