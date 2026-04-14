シンガーソングライターのアンジェラ・アキさんが2026年4月10日放送の「眠れぬ夜は AIさんと」（NHK）に出演、過去に自己嫌悪で悩んだこと、それからどうやって立ち直ったかを話した。アキさんの「手紙〜拝啓 十五の君へ〜」は合唱曲として親しまれている。2014年に音楽の勉強のために活動休止、2024年に日本での活動を再開した。アキさんとAIさん、母親同士が外国人妻の会での接点があった番組の冒頭、「私たち母親同士が知り合い