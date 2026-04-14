『ノマドランド』（2020年）で「第93回アカデミー賞」作品賞・監督賞に輝いたクロエ・ジャオ監督の最新作『ハムネット』が10日より公開中。ジャオ監督が作品に込めた思いを語るインタビューに加え、撮影後に行われていた“ダンステイク”映像が解禁となった。キャストとスタッフが一体となり、リアーナの楽曲「We Found Love」に合わせて踊る姿が収められている。【動画】クロエ・ジャオ監督インタビュー＆ダンス映像（2本）本