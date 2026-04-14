「最古のパジェロ」って、こんな姿なの!?三菱自動車は2026年4月10日（金）〜4月12日（日）にかけて、千葉県の幕張メッセで開催された「オートモビルカウンシル2026」に、本格4WD車「パジェロ」の歴代モデルを展示しました。イベントでは、初代が市販される遥か前に初めて「パジェロ」を名乗った“元祖モデル”も展示され、多くの来場者から注目を集めました。【新型っぽいパネルも】これが「最古のパジェロ」と「未来のパジェロ