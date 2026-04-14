ストリングスホテル東京インターコンチネンタルは、セミランチビュッフェ「桜いちご ヴィヴァーチェ」を3月12日から5月6日まで提供する。旬の食材を使用したメインディッシュは、エリンギとパルメザンチーズクリームのトレッチェパスタ、ホタルイカのリゾット、シチリア風のオーブンベイクチキンレッグ、パセリのグリーンソースを使用したヒラメのグリルなど6種から1品を選べる。前菜といちごを使用したデザートはビュッフェ形式で