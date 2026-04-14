１３日の深夜、山形市で住宅火災があり、焼け跡から１人の遺体が発見されました。現在、この家に住んでいる男性と連絡が取れず、警察と消防が遺体の身元の確認や出火原因などを調べています。（サムネイルは視聴者提供） 【画像】深夜に炎に包まれる住宅 警察や消防によりますと、きのう午後１１時５５分ごろ、山形市江南一丁目の住宅で、「建物が燃えています」などと、近隣住民から１１９番通報がありました。 火は通報からお