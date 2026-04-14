セルジオ越後の「新・サッカー一蹴両断」（31）日本は三笘薫のゴールを守りきり、イングランドに初勝利photo by Aflo北中米ワールドカップ本大会メンバー発表前の最後の強化試合となった３月のスコットランド戦とイングランド戦、サッカー日本代表はともに１−０で勝利を収めた。特に、格上イングランドから初勝利を挙げたことは大きなニュースとなった。おなじみのご意見番、セルジオ越後氏に収穫と課題を聞いた。【左の三笘