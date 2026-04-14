元埼玉県警捜査１課刑事の佐々木成三氏が１４日、「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）に出演した。

１３日、行方不明となっていた京都府南丹市で園部小の安達結希さん（１１）とみられる遺体を同所の山林で発見。死後、相当の期間が経っているとみられる。また結希さんの行方不明時の服装と似ており、靴ははいていなかった。前日には別の場所で、結希さんがはいていたとみられる靴が見つかっていた。

佐々木氏は捜査状況から感じたこととして「第三者が関与して車で移動して結希さんの所持品を置いた可能性」「靴と遺体の発見は第三者の立ち回り先を捜査した可能性」を指摘。

第三者の立ち回り先を捜査した可能性について「先週から警察はフェーズを上げた捜索をしていることは明らか。自宅の裏の敷地内の捜索では何も手がかりがなかったと発表してますけど、その次に捜索した場所においては靴が見つかった。行方不明になってからは多くの警察官の他に消防職員とともに捜索をしていた中で、この２つの捜索においては、警察官だけ。しかも鑑識も踏まえた捜索というのは何かしらの情報を元にやっていたことは間違いないと思います」と述べた。



その情報の中で靴が発見され「情報の裏付け、確度が高まった。この情報に基づく捜索が、結希君を見つけるにおいては有効的という中でのご遺体の発見になった」と解説した。