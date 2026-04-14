東京ヴェルディ・アカデミーの実態〜プロで戦える選手が育つわけ（連載◆第51回）Ｊリーグ発足以前から、プロで活躍する選手たちを次々に輩出してきた東京ヴェルディの育成組織。同連載では、その育成の秘密に迫っていく――。勝利のラインダンスも「ヴェルディらしさ」のひとつ（？）photo by Miki Sano東京ヴェルディのアカデミーが、これだけ継続的にプロで通用する選手を輩出している理由を探るなかで、ヘッドオブコーチン