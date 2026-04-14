かっこが大幅続伸となっている。同社はきょうの取引開始前、有効なメールアドレスを判定するサービス「ＭａｉｌＶａｌｉｄａｔｏｒ（メールバリデーター）」で、中核となる独自技術の特許を取得したと発表。これが材料視されているようだ。 メールバリデーターは、同社が長年の不正検知事業で培った知見をもとに開発した独自の判定アルゴリズム。単なる形式チェックにと