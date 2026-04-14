フジテレビの動画配信サービス・FODで24日20時から独占配信されるドラマ『転校生ナノ』の追加キャストが14日、発表された。八神蓮、百瀬拓実、ハリン、安達祐実、田牧そら、西山蓮都らの出演が決定したほか、予告映像と各話あらすじも公開された。安達祐実同作は、2018年にタイの地上波テレビ局・GMM25で放送され、その後Netflixでも世界配信されて話題を呼んだ『Girl From Nowhere』シーズン1の日本版リメイク。学園という閉ざさ