日本時間4月11〜13日、4月18〜20日の2週に渡って開催される世界最大級の音楽フェス「コーチェラ（Coachella）」。初のラティーナ（中南米系女性）ヘッドライナーから、同フェス史上初となるフィリピン出身グループのデビューまで。興奮と歴史的瞬間に満ちた第1週目を振り返る。日本時間4月11日（金）、8人組の強き女性たちBINIがフィリピンの誇りを体現し、レディオヘッドの「Motion Picture House Kid A MNESIA」が世界初公開され