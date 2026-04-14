ロッテの育成・森遼大朗は、支配下選手再復帰を目指し、腕を振っている。森は17年育成ドラフト2位でロッテに入団し、4年目の21年にイースタンリーグトップの10勝を挙げ、同年オフに支配下選手契約を結ぶ。22年7月30日のオリックス戦で一軍初登板を果たすと、23年4月19日の日本ハム戦でプロ初勝利を手にした。23年オフにオーストラリアウインターリーグに参加するも、右肘に違和感を感じ12月2日に帰国し、12月19日に右肘をクリ