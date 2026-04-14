91万回以上視聴され3.7万件の「いいね」を集めているのは、お庭に突然現れたという猫が起こした奇跡の投稿。視聴者からは「優しい穏やかなコですね」「これからもみんなでお幸せに」などのコメントが寄せられています。 【動画：突然庭に現れた『足を痛そうにしている野良猫』→家の中に入ってきて…涙あふれるストーリー】 お庭に現れた人懐っこい猫 Instagramアカウント「Yuka」さんが投稿したのは、お庭のD