91万回以上視聴され3.7万件の「いいね」を集めているのは、お庭に突然現れたという猫が起こした奇跡の投稿。視聴者からは「優しい穏やかなコですね」「これからもみんなでお幸せに」などのコメントが寄せられています。

【動画：突然庭に現れた『足を痛そうにしている野良猫』→家の中に入ってきて…涙あふれるストーリー】

お庭に現れた人懐っこい猫

Instagramアカウント「Yuka」さんが投稿したのは、お庭のDIYをしているときに現れたという茶トラ猫の様子。外猫にしては人懐っこく、人に飼われていた過去があるのかなと気になったそうです。

もうひとつ気になるのは、茶トラ猫がときどき足を痛そうにしていたこと。歩くときに足をかばうことがあり、ケガをしているようだったといいます。放っておけないと思いつつも、投稿主さんのご家族には猫アレルギーがあり、迎え入れる決断をくだせなかったのだとか。

段ボールハウス生活が開始

投稿主さんの娘さんも茶トラ猫を可愛がっていることもあり、玄関での段ボールハウス生活が始まったとのこと。茶トラ猫はとてもくつろいだ様子で、すっかり居ついていたそうです。ご家族が出ると寄ってきてくれたといいます。

その後、ドアを開けていると入ってきたため、そのまま様子見をしていたそう。大胆にもおうちでくつろぎ始めた茶トラちゃんを、おうちにいるトイプードルのエルちゃんがとても警戒していた様子だったとのこと。

奇跡が起こり家猫に

自由気ままに過ごす茶トラ猫。投稿主さんはその姿を見て、おうちに迎え入れることを決めたそうです。奇跡的に、ご家族の誰にも猫アレルギーの症状が出なかったのだとか！

茶トラ猫は春に出会ったことから「ハルちゃん」と名付けられたといいます。最初は警戒していたエルちゃんも、すぐに受け入れてくれ、仲良く過ごしているそうです。ハルちゃんはまさに奇跡の猫ちゃんだったのですね。

奇跡の投稿には、視聴者から「お手手痛いのは演技ですね」「ねこは飼い主をえらぶと聞いたことがあります」などのコメントも。実際に病院に連れて行ってもケガをしているわけではなかったそうなので、痛いフリをしてまで家族になりたかったのかもしれません。

Instagramアカウント「Yuka」さんは、ハルちゃんやエルちゃんのキュートでほっこりする姿や、娘さんの日常などを投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Yuka」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。