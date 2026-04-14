【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：48,218.25 △301.68（4/13）NASDAQ：23,183.74 △280.84（4/13） 1.概況 米国市場は3指数が揃って上昇しました。トランプ米大統領がイラン側と接触したことを明らかにしたことで和平への期待が広がったことが株価を支えました。しかし、ホルムズ海峡をめぐっては引き続き対立が続いており、予断を許さない状況が続いています。ダウ平均は198ドル安の47,718ド