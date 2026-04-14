「ずっと観てて追いかけてた」お笑いタレントの有吉弘行が、ドハマりしているNetflix作品を明かした――。有吉弘行○「子供を無理やり寝かしつけて」「貴重なすき間時間を…」12日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)で、Netflixのグルメトークバラエティ『隣の国のグルメイト』に言及した有吉。同番組のシーズン1〜4では、韓国歌手のソン・シギョンと俳優の松重豊が出演しており、「お互いが韓国と