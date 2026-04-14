【その他の画像・動画等を元記事で観る】今年2月に古希を迎えソロ活動本格始動を宣言した桑田佳祐。4月3日に先行配信をスタートさせたキャリア初のアニメ完全書き下ろし主題歌「人誑し / ひとたらし」が各方面で話題を呼ぶ中、TVアニメ『あかね噺』第2話で衝撃の事実が判明。エンディング主題歌もまた桑田佳祐による完全書き下ろし楽曲であることが明らかになり、OP・EDともに手掛けるというキャリア“初”を早くも更新。あわせて