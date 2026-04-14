桑田佳祐、新曲「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」がTVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌に決定！ノンクレジットエンディング映像も公開！

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今年2月に古希を迎えソロ活動本格始動を宣言した桑田佳祐。4月3日に先行配信をスタートさせたキャリア初のアニメ完全書き下ろし主題歌「人誑し / ひとたらし」が各方面で話題を呼ぶ中、TVアニメ『あかね噺』第2話で衝撃の事実が判明。エンディング主題歌もまた桑田佳祐による完全書き下ろし楽曲であることが明らかになり、OP・EDともに手掛けるというキャリア“初”を早くも更新。あわせてノンクレジットエンディング映像もアニメ公式YouTubeにて公開された。

今年2月26日（木）に70歳・古希の誕生日を迎え、「NEW 70’S ここからが始まりでしょ」という言葉とともにソロ活動の本格始動を宣言した桑田佳祐。4月3日（金）に先行配信リリースした新曲「人誑し / ひとたらし」は「週刊少年ジャンプ」（集英社）連載中の本格落語漫画を原作とするTVアニメ『あかね噺』チームからの熱烈なオファーを受け書き下ろされた、桑田がキャリア史上初めて作詞・作曲の両方を手掛けたアニメオープニング主題歌。リリースと同時にSNSを中心に話題が沸騰し、”アニソン界の大型新人が登場した！”と各方面から称賛の声が集まっていた。4月4日（土）の放送開始後に公開されたノンクレジットオープニング映像も好評を博す中、TVアニメ『あかね噺』第1話の放送では、番組の最後にオープニング映像がくる構成だったため、エンディング主題歌が明らかになっていなかったが、昨日放送の第2話で、いよいよそのベールを脱いだ！なんとオープニング主題歌に引き続き、国民的アーティスト・桑田佳祐がエンディング主題歌も担当していることが明らかになった。

作詞・作曲をいずれも桑田が手掛ける完全書き下ろし楽曲は、オープニング主題歌の「人誑し / ひとたらし」がキャリア史上初だったが、今回の発表で早速そのキャリアを早くも更新！エンディング主題歌も完全書き下ろし楽曲であり、オープニングとエンディングの主題歌両方を完全書き下ろしの形で手掛けること自体もキャリア初の出来事となる。エンディング主題歌のタイトルは「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」。心地よいギターのリフレインに力強いサックスが絡むキャッチーで軽快なイントロから始まるこの楽曲。明るく飄々とした歌詞と桑田の骨太で伸びやかな歌声が、聴く人の背中をポンと押すかのようなポジティブなエネルギーに満ちたポップソングとなっている。タイトルに“AKANE”というワードが入っているように、主人公の桜咲朱音を想起させるワードも多く、桑田佳祐が『あかね噺』に贈る、最大級の敬意と愛情が詰まった楽曲となっている。

今回の情報解禁にあわせてノンクレジットエンディング映像も公式YouTubeチャンネルにて公開。爽やかな夏の空気を感じさせるレトロタッチな映像に、高座・座布団・めくりといった本作ならではのモチーフが散りばめられた仕上がりとなっており、ラストには楽曲タイトルにもなっている”饅頭”が登場する遊び心あるカットにもぜひ注目してほしい。

●楽曲情報

桑田佳祐

テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌

「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」

配信未定

●配信情報

桑田佳祐

テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌

「人誑し / ひとたらし」

先行配信中

配信リンクはこちら

https://taishita.lnk.to/hitotarashi

YouTube オフィシャルオーディオ

https://youtu.be/Z64yOA5CNFE

SNS企画情報

対象のストリーミングサービスで「人誑し / ひとたらし」を再生し、楽曲を聴いた感想とハッシュタグ「#桑田佳祐 #人誑し」を付けてX（旧Twitter）にシェア投稿いただいた方の中から、抽選で計30名様に「桑田佳祐『人誑し / ひとたらし』特製扇子」をプレゼント！

応募詳細はこちら

https://southernallstars.jp/news/detail/3973

※応募期間：2026年4月3日（金）0:00 〜 2026年4月12日（土）23:59

●リリース情報

桑田佳祐 18thシングル

「人誑し / ひとたらし」

2026年6月24日発売 ※アナログ盤を除く

特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026

【完全生産限定盤（CD＋Special Goods）】

品番：VIZL-3300

価格：￥2,750（税込）

詳細後日発表

【通常盤（CD）】

品番：VICL-38700

価格：￥1,430（税込）

【アナログ盤（LP）】

7月8日発売

品番：VIJL-61900

価格：￥2,750（税込）

全形態共通・早期予約者限定購入特典「スペシャル・シリアルコード」

2026年6月24日発売 桑田佳祐 シングル「人誑し / ひとたらし」（アナログ盤は7月8日発売）を期間内に予約購入いただいた方に、早期予約者限定購入特典として「スペシャル・シリアルコード」を配布いたします！

「スペシャル・シリアルコード」をお持ちの方は、本コードをお持ちの方のみを対象とした、桑田佳祐 2026年全国アリーナツアーの「スペシャル・シリアルコード」チケット受付（抽選）をご利用いただけます。

詳細はこちら

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026?detail=specialcode

※対象商品1点のご予約に対して「スペシャル・シリアルコード」を1つお渡しいたします。

※本施策対象商品は予約キャンセル不可・全額前金での受付となります。

※対象予約期間外、また対象ストア外のご予約は「スペシャル・シリアルコード」配布の対象外となりますのでご注意ください。

※本コードの譲渡、売買は禁止です。

●作品情報

TVアニメ『あかね噺』



テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：毎週土曜 夜11時30分〜

BS朝日：毎週日曜 深夜1時〜

AT-X：毎週日曜 夜10時〜 ※リピート放送：毎週木曜 朝5時30分〜／毎週日曜 朝7時〜

CSテレ朝チャンネル1：毎週日曜 夜9時〜

アニマックス：2026年5月23日（土）より 毎週土曜 夜8時30分〜 ※リピート放送：毎週日曜 朝8時30分〜

配信情報

ABEMA・Netflixにて4月5日（日）午前0時〜先行配信！

他各配信プラットフォームにて順次配信開始

●ライブ情報

桑田佳祐 LIVE TOUR 2026 ※正式タイトル後日発表

2026年

7月8日（水）開場17:30開演18:30

7月9日（木）開場17:30開演18:30

石川県産業展示館4号館

問い合わせ先：FOB金沢 076-232-2424（平日11:00〜17:00）

7月14日（火）開場17:30開演18:30

7月15日（水）開場17:30開演18:30

あなぶきアリーナ香川

問い合わせ先：デューク高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00）

7月21日（火）開場17:30開演18:30

7月22日（水）開場17:30開演18:30

広島グリーンアリーナ

問い合わせ先：キャンディープロモーション 082-249-8334（平日11:00〜17:00）

7月29日（水）開場17:30開演18:30

7月31日（金）開場17:30開演18:30

8月1日（土）開場16:00 開演17:00

TOYOTA ARENA TOKYO

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00）

8月7日（金）開場17:00開演18:00

8月8日（土）開場16:00 開演17:00

三重県営サンアリーナ

問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00）

8月13日（木）開場17:30開演18:30

8月14日（金）開場17:30開演18:30

グランメッセ熊本

問い合わせ先：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00）

8月19日（水）開場17:30開演18:30

8月20日（木）開場17:30開演18:30

GLION ARENA KOBE

問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00 土日祝休業）

8月27日（木）開場17:30開演18:30

8月28日（金）開場17:30開演18:30

北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

問い合わせ先：WESS info@wess.co.jp

9月2日（水）開場17:00開演18:30

9月3日（木）開場17:00開演18:30

Kアリーナ横浜

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00）

9月9日（水）開場17:30開演18:30

9月11日（金）開場17:30開演18:30

9月12日（土）開場15:30 開演16:30

宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

問い合わせ先：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

※チケットのお申し込みに関する詳細は、受付期間開始時にお知らせいたします。その他の詳細は特設サイトをご覧ください。

特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026live

関連リンク

サザンオールスターズ オフィシャルサイト

https://southernallstars.jp

TVアニメ『あかね噺』 公式サイト

https://akane-banashi.com/