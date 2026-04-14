【モデルプレス＝2026/04/14】Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）より、本作に登場する個性豊かなキャラクターたちの魅力を凝縮したキャラクターPVが解禁された。【写真】目黒蓮、140kgのふくよかボディ＆超人的アクション披露◆「SAKAMOTO DAYS」キャラクターPV解禁今回解禁された映像は、Snow Manが歌う主題歌「BANG!!」のアグレッシブなビートに乗せて、各キャラクターの見せ場となるアク