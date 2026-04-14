開催：2026.4.14 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 6 - 2 [アストロズ] MLBの試合が14日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとアストロズが対戦した。 マリナーズの先発投手はジョージ・カービー、対するアストロズの先発投手はマイケル・バローズで試合は開始した。 1回裏、4番 ジョシュア・ネーラー 2球目を打って右中間スタンドへ