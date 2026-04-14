開催：2026.4.14

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 6 - 2 [アストロズ]

MLBの試合が14日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとアストロズが対戦した。

マリナーズの先発投手はジョージ・カービー、対するアストロズの先発投手はマイケル・バローズで試合は開始した。

1回裏、4番 ジョシュア・ネーラー 2球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでマリナーズ得点 SEA 3-0 HOU

3回裏、4番 ジョシュア・ネーラー 初球を打ってセンターへのツーランホームランでマリナーズ得点 SEA 5-0 HOU

5回表、8番 ヤイネル・ディアス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアストロズ得点 SEA 5-1 HOU、9番 ニック・アレン 初球を打ってセカンドゴロ 4-6-3のダブルプレイでアストロズ得点 SEA 5-2 HOU

5回裏、6番 ルーカス・レイリー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 6-2 HOU

試合は6対2でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのジョージ・カービーで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はアストロズのマイケル・バローズで、ここまで1勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-14 07:28:07 更新