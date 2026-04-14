2026年4月14日（火） MLB マリナーズ vs アストロズ 試合結果
開催：2026.4.14
会場：Ｔモバイル・パーク
結果：[マリナーズ] 6 - 2 [アストロズ]
MLBの試合が14日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとアストロズが対戦した。
マリナーズの先発投手はジョージ・カービー、対するアストロズの先発投手はマイケル・バローズで試合は開始した。
1回裏、4番 ジョシュア・ネーラー 2球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでマリナーズ得点 SEA 3-0 HOU
3回裏、4番 ジョシュア・ネーラー 初球を打ってセンターへのツーランホームランでマリナーズ得点 SEA 5-0 HOU
5回表、8番 ヤイネル・ディアス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアストロズ得点 SEA 5-1 HOU、9番 ニック・アレン 初球を打ってセカンドゴロ 4-6-3のダブルプレイでアストロズ得点 SEA 5-2 HOU
5回裏、6番 ルーカス・レイリー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 6-2 HOU
試合は6対2でマリナーズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はマリナーズのジョージ・カービーで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はアストロズのマイケル・バローズで、ここまで1勝3敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-14 07:28:07 更新