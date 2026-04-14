人気の外食に、変わり種銘柄も新しい生活が始まる4月はワクワクするものですが、世界情勢がなかなか落ち着きません。イラン戦争の長期化による原油高や物価高に加え、3月末には日経平均が過去最大の下落幅を記録するなど、投資家にとっては「春の嵐」のような厳しい時期となりました。しかし、株価が一旦下がっている今だからこそ、魅力的な優待銘柄を仕込む好機かもしれません。前編記事〈賢く使えばヤマダデンキの商品が半額に…