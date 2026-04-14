ガスト、しゃぶ葉、資さんうどん「4000円分がタダ」に…物価高だからこそ重宝する「優待銘柄7選」

人気の外食に、変わり種銘柄も

新しい生活が始まる4月はワクワクするものですが、世界情勢がなかなか落ち着きません。

イラン戦争の長期化による原油高や物価高に加え、3月末には日経平均が過去最大の下落幅を記録するなど、投資家にとっては「春の嵐」のような厳しい時期となりました。

しかし、株価が一旦下がっている今だからこそ、魅力的な優待銘柄を仕込む好機かもしれません。

前編記事〈賢く使えばヤマダデンキの商品が半額に…！物価高だからこそ仕込んでおきたい「優待銘柄7選」〉では、高配当＆優待が狙える銘柄や少額予算でも購入できる銘柄などを紹介しています。

今回は、人気の外食銘柄や変わり種銘柄などを紹介します。

資さんうどんが仲間入り

優待の楽しさの一つは外食。独り占めして豪華な食事を楽しむのも、友人や家族を誘って楽しむのも、どちらも良いですね。

全国に店舗があり、デジタル優待となったすかいらーくホールディングス（東プ・3197）。

ガスト、ステーキガスト、しゃぶ葉、バーミヤン、藍屋、むさしの森珈琲……など和・洋・中・カフェと幅広いチェーン展開が特徴で、この先もM&Aで利用可能店は増えると思います。最近は「資さんうどん」がすかいらーくファミリーに仲間入りしました。

2000円分の食事優待券が年に2回手に入るので合計4000円分の支払いが浮く計算。配当利回りはあまり高くありませんが、増配中です。

こちらも人気のクリエイト・レストランツ・ホールディングス（東プ・3387）。投資額はあまり高くないので、100株だけ購入して、優待の使い心地を試してみるのも良いかと思います。利用可能店舗も多く、業種も多彩。優待を使った外食をぜひ楽しんでいただきたいです。

名産品のふぐがおいしい！

外出して優待を使うのは面倒、物が届くワクワクを味わいたい方にはこちら。

特に女性の方におすすめなのは、アイ・ケイ・ケイホールディングス（東プ・2198）です。毎年内容が変わりますが、焼き菓子セットが届きます。ちょっとした息抜き、ティータイムにピッタリのお菓子。優待銘柄が4月権利の銘柄なので、私は迷わず保有しています。優待は4月、配当は10月です。

ふぐの加工品などがいただける東武住販（東ス・3297）の優待も毎年内容は変わりますが、届くと嬉しい優待の一つ。おつまみにしても、おかずにしてもおいしいです。地方の名産品がいただけるのも優待の楽しみの一つです。優待と配当がどちらも5月の年1回なので、権利落ちは厳しめ。

最後にちょっと面白い優待をいくつか。

100万円相当が当たる優待も

1株保有で優待がいただけることが少なくなってしまった今、NEW ART HOLDINGS(東ス・7638)は貴重な銘柄です。割引券の優待となりますが、軽井沢ニューアートミュージアムは無料で入れます。こちらは大人の入場料だけでも2000円しますよ。

抽選となりますが、エプコ（東ス・2311）の優待は100万円相当の太陽光発電システムなど。当選確率はかなり低いと思いますが、夢のある優待です。

先日当選して行ってきました、東京ガールズコレクション。W TOKYO（東グ・9159）の優待で抽選50組でした。実はこんな優待もあるのですよ。

この他にも金券類がいただける銘柄、デジタルギフトの銘柄など、ご自身の生活にフィットした優待銘柄が必ずあるはずです。

先月3月は決算月で優待銘柄も多かったとはいえ、この先も多くの優待銘柄が控えています。現在株価は安定していませんが、早期に戦争が終わると信じて、狙った企業の優待はしっかりゲットしたいですね。

余剰資金で小額から、4月のスタートに優待投資もいかがでしょうか。

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