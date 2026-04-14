県知事に突っ込んだのに捜査は「空振り」昨年10月、山梨県庁が騒然となった。東京地検特捜部の捜査員20人ほどが乗り込んできたのだ。「長崎幸太郎知事に何かしらの嫌疑がかけられているということだったが、詳細がわからないままになっている」（県庁関係者）その後、大手マスコミがこの件を詳報することはなかった。水面下で何が起きていたのか。事の発端は、長崎知事の財務省時代の知人が行っているファンドビジネスとの関係に、