強烈なキャラクターの鄭麗文世界の国際舞台に、また強烈なキャラクターのスター政治家の誕生である。先週、4月7日から12日まで中国（上海・南京・北京）を訪問した、台湾の鄭麗文（てい・れいぶん）中国国民党主席だ。まずは、どんな経歴の方なのかを紹介しよう。鄭麗文主席は1969年11月、台湾南部の雲林に生まれ、さらに南部の台南で育った。父親の鄭清輝氏は、中国雲南省の少数民族・彝（い）族の軍人で、母親は台湾の雲林出身で