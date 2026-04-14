俳優の森七菜（２４）が、映画「藁にもすがる獣たち」（９月２５日公開）に出演し、初の悪役を演じることが１３日、分かった。神出鬼没な金至上主義のし〜な役で、主演の鈴鹿央士演じる弱小ＹｏｕＴｕｂｅｒ・佐藤寛治を追い詰めていく。佐藤がバイト先のボストンバッグから１億円を手に入れたことで、争奪戦に巻き込まれていくサスペンス。デビュー１０周年を迎えた森が演じるのは「今までにないような悪さをしている」と振り