【飯塚カップ2026】福岡第一高等学校 73−56 福岡大学附属大濠高等学校（4月12日／飯塚市総合体育館）【映像】まるで河村勇輝！福岡第一1年生PGの「圧巻ドライブ」から「完璧アシスト」（実際の映像）福岡第一高等学校の1年生PG宮城昊河が、河村勇輝を彷彿とさせる圧巻のドライブとパスでアリーナを沸かせた。福岡第一は4月12日、高校バスケットボール男子の全国強豪4チームが激突する交流大会『MANDOM presents 飯塚カップ202