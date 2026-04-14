〈いきなり不倫か……〉ディレクターズチェアに座り、憂いをこめた表情でこちらを見つめる美女──。俳優の桜井日奈子（29）である。25度近くまで気温が上昇した４月上旬のこの日、千葉県内のとある公園で、４月24日から放送が始まるドラマ『余命３ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）の撮影が行われていた。同ドラマは、オリジナルIP漫画カンパニー『SORAJIMA』制作による、累計１億ビュー超えの同名人気コミックが原作。白洲迅（33）