2026年3月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。政治・経済部門の第3位は――。▼第1位保守層の｢高市離れ｣が始まった…大勝したのに空回り､自民党幹部が漏らした｢孤独な首相｣という政権の急所▼第2位高市早苗は｢あなたが楽になるならいいわよ｣と離婚を承諾…安倍内閣で出世する間に生まれた夫との溝▼第3位｢やっぱ消費税ゼロはムリ｣でも野党のせいにすればOK…高市首相がぶち上げた｢