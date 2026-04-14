弥生賞ディープ記念3着から中5週のアドマイヤクワッズは在厩で調整。大江助手は「前走はここを見据えた仕上げ。使ったことで体が引き締まって、走りのバランスも良くなってきました」と上積みを強調する。本番と同じ舞台を経験したことで「やれるレース（戦法）が増えてくると思います。中間の追い切りで、そこをジョッキー（坂井）とも確認ができているので楽しみですね」と期待十分の口ぶりだった。