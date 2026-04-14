ボクシングの元世界２階級制覇王者・京口鉱人氏（３２）が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで神童の今後について言及した。先日１１日のＷＢＣバンタム級挑戦者決定戦で、那須川天心（帝拳）がフアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）にＴＫＯ勝利。昨年１１月に現ＷＢＣ同級王者・井上拓真（大橋）にプロ初黒星を喫してからの再起に成功し、５月２日の拓真―井岡一翔（志成）戦の勝者への挑戦権を手にした。京口氏は「那