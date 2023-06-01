ＤＯＭＯＴＯ・堂本光一（４７）と俳優・井上芳雄（４６）が、日本ミュージカル界初のアリーナツアー「ＮｅｗＨＩＳＴＯＲＹＣＯＭＩＮＧＡＲＥＮＡＬＩＶＥ−ＴｈｅＩｍｐｅｒｉａｌＴｈｅａｔｒｅＳｙｍｐｈｏｎｙ−」でホストを務めることが１３日、分かった。昨年２月から建て替えのため、休館中の帝国劇場に思いをはせるべく、企画されたコンサートツアー。帝劇ゆかりのキャストやスタッフが参加し、８月７