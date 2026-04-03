ＤＯＭＯＴＯ・堂本光一（４７）と俳優・井上芳雄（４６）が、日本ミュージカル界初のアリーナツアー「Ｎｅｗ ＨＩＳＴＯＲＹ ＣＯＭＩＮＧ ＡＲＥＮＡ ＬＩＶＥ −Ｔｈｅ Ｉｍｐｅｒｉａｌ Ｔｈｅａｔｒｅ Ｓｙｍｐｈｏｎｙ−」でホストを務めることが１３日、分かった。昨年２月から建て替えのため、休館中の帝国劇場に思いをはせるべく、企画されたコンサートツアー。帝劇ゆかりのキャストやスタッフが参加し、８月７〜９日の東京ガーデンシアターを皮切りに全国５カ所を巡る。

四半世紀にわたり、帝劇に貢献してきた２人が日本ミュージカル界初のアリーナツアーに挑む。

帝国劇場は、１９１１年に日本初の西洋式劇場として開場。数々の名作が誕生したが、昨年２月から建て替えのために休館に入った。２０３０年度を予定している新・帝劇の誕生に向け、帝劇の過去・現在・未来を振り返る催しを企画。これまで上演されてきた帝劇作品のミュージカルナンバーを披露するコンサートとして、全国５カ所の大型アリーナ会場を巡る。

光一は２０００年〜２４年に「Ｅｎｄｌｅｓｓ ＳＨＯＣＫ」を２１２８回上演。井上は２０００年に「エリザベート」に帝劇初出演し、後に「モーツァルト！」「ガイズ＆ドールズ」に出演。２人は「ナイツ・テイル−騎士物語−」で共演しており、２１世紀の帝劇をけん引してきた貢献者だ。

アリーナツアーは２人のほか、「レ・ミゼラブル」の島田歌穂、「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ」の平原綾香、「エリザベート」の石丸幹二ら９人のスターが出演。１９人のシンガーズ＆ダンサーズ、３０人のオーケストラで編成される。帝劇作品の名曲を披露し、コンサートでしか見られない俳優と楽曲のレアなマッチングにも注目が集まる。

光一は「帝劇は名作がたくさん上演されてきた劇場。その曲を演奏するのはもちろんのこと、帝劇の未来が見える公演になると良いですね」とステージの意義を語り、ステージに「ミュージカルナンバーを大きい会場でやることはなかなかないです」と胸を弾ませた。大規模な会場だけに、井上は「大きな会場は光一くんは慣れているだろうから、あとでいろいろ教えてください」と助言を求めた。