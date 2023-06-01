【モデルプレス＝2026/04/14】DOMOTOの堂本光一と井上芳雄がホストを務める、日本ミュージカル界初のアリーナツアー『New HISTORY COMING ARENA LIVE -The Imperial Theatre Symphony-』の開催が決定。 東京ガーデンシアター（8月7〜9日）ほか5会場にて上演される。【写真】日本ミュージカル界初アリーナツアー、レギュラーメンバー9人◆新・帝劇、2030年度開場予定帝国劇場は1911年に日本初の西洋式演劇劇場として開場。娯楽性と