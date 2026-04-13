明治安田J1百年構想リーグの第10節で浦和レッズは東京ヴェルディとホームで対戦した。肥田野蓮治の得点で先制に成功するも、追加点を奪えずに74分にPKで被弾。1-1で試合を終えてPK戦で1-3と敗れた。これでPK戦はFC東京戦、柏レイソル戦と3連敗を喫した浦和。柏戦と今節に関しては埼玉スタジアムで浦和サポーター側且つ先攻と非常に有利な状況になりながらも勝利できておらず。マチェイ・スコルジャ監督は試合後の会見で日頃の練習