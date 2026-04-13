じつに半世紀ぶりの新型装甲ドーザ陸上自衛隊名寄駐屯地（北海道）は2026年4月9日、同駐屯地に所在する第3即応機動連隊に、最新鋭の施設科装備である23式ドーザが配備されたと公式X（旧Twitter）で明らかにしました。【動画で見る】これが陸自の最新装備「23式ドーザ」です23式ドーザは、敵が設置した障害物の排除や、迅速な陣地構築のための整地作業などを行うための車両です。武装は備えていませんが、車体前部の大きな排土