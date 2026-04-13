25-26シーズンのプレミアリーグを制するのはどのチームとなるのだろうか。第32節ではアーセナルがボーンマスに敗戦、一方マンチェスター・シティはチェルシー相手に快勝を収め、勝ち点差を3ポイント縮めた。これにより、現時点での両者の差は6ポイント。ただ、シティは消化試合数が少なく、来週にはアーセナルとの直接対決を控えており、この2試合ともに勝利すれば、アーセナルと勝ち点で並ぶことになる。今季は長くアーセナルが首