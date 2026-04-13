パリ・サンジェルマン（PSG）のフランス代表FWウスマン・デンベレにプレミアリーグとサウジアラビア行きの可能性があるようだ。フランスメディア『レキップ』が報じている。現在28歳のデンベレは2023年8月にバルセロナからPSGへ完全移籍。以降は公式戦126試合55ゴール38アシストの数字を残し、2年連続の国内3冠や2024−25シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）制覇に貢献。個人としても2025年のバロンドール受賞と充実した