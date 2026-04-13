紱永英明が、2025年に行われたツアーを収録したライブCD＆Blu-ray作品を5月13日にリリースする。 （関連：THE ALFEE、ASKA、紱永英明、近藤真彦……『2025 FNS歌謡祭』を盛り上げるベテラン勢のコラボステージ） 本作には、全国ツアー『Hideaki Tokunaga Concert Tour 2025 ALL REQUEST』より、11月1日の東京 昭和女子大学 人見記念講堂公演を全曲収録。初回盤のBlu-rayには同公演を全