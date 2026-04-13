南種子町に馬毛島自衛隊基地整備の再編交付金を活用した特産品加工センターが完成し、13日、竣工式が開かれました。 竣工式があったのは南種子町の農林水産物加工センターです。野菜や魚などの加工や商品開発が可能で、来月の稼働を目指しています。 南種子町はおととし12月に旧・加工センターを自衛隊のヘリポート用地として国に売却。 総事業費3分の1あまりに馬毛島基地工事の再編交付金を活用 新