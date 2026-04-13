お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘と菅良太郎が１３日、都内で行われた、映画「サンキュー、チャック」（５月１日公開）の上映前イベント「サンキュー試写」に出席した。２人は、尾形の代表的ギャグ「サンキュー！」にちなみイベントに呼ばれた。登場から尾形はサンキュー！を連発し「世界で一番サンキューって言ってますから！この映画のためにサンキューって言ってきたんだ！」とハイテンション。菅は「肝心な時、ありがとう