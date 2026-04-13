バルセロナ・オープン 大会期間：2026年4月13日～2026年4月19日 開催地：スペイン バルセロナ コート：クレー（赤土） 結果：[イグナシオ ブセ] 0 - 2 [コランタン ムテ] 試合の詳細データはこちら≫ バルセロナ・オープン第1日がスペイン バルセロナで行われ、男子シングルス1回戦で、イグナシオ ブセとコランタン ムテが対戦した。 第1セットはコランタン ムテが6-4で先取。第2セッ