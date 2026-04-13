妻で元アナウンサーの久慈暁子さんとともにSNSで報告バスケットボール男子日本代表・渡邊雄太（千葉ジェッツ）と妻・久慈暁子さんは13日、SNSで第1子の出産を発表した。月曜の午後に届いた吉報に、スポーツ界から祝福の声が寄せられている。渡邊は自身のインスタグラムを更新。「The best day in my life」と記し、生まれたばかりの第1子の小さな手の写真を公開した。元フジテレビで現在はフリーアナウンサーとして活動して