妻で元アナウンサーの久慈暁子さんとともにSNSで報告

バスケットボール男子日本代表・渡邊雄太（千葉ジェッツ）と妻・久慈暁子さんは13日、SNSで第1子の出産を発表した。月曜の午後に届いた吉報に、スポーツ界から祝福の声が寄せられている。

渡邊は自身のインスタグラムを更新。「The best day in my life」と記し、生まれたばかりの第1子の小さな手の写真を公開した。

元フジテレビで現在はフリーアナウンサーとして活動している妻の久慈さんもインスタグラムを更新し、夫と同様に「The best day in my life」と書き出し、「柔らかな春の日差しに包まれた日。無事出産いたしました。母子ともに健康です。無事に生まれてきてくれたこと 支えてくださった皆様 温かい励ましをくださった皆様に心より感謝申し上げます。これから始まる新しい毎日を1日1日大切に過ごしていきたいと思います。今後とも温かく見守っていただけると幸いです」と記した。

渡邊のコメント欄では、日本代表で同僚だったジョシュ・ホーキンソンが「おめでとう！！」と祝福すると、富永啓生も「おめでとうございます！！」と書き込んだ。さらに別競技からも。女子ゴルフで元世界ランキング1位の宮里藍さんは涙の絵文字とともに「おめでとうございます！」と記すなど、スポーツ界から祝福の声が殺到した。

31歳の渡邊は米プロバスケットボール（NBA）のラプターズに在籍していた2022年5月に、自身のインスタグラムで久慈さんとの入籍を発表。NBAで6季プレーした後、2024-25シーズンからBリーグの千葉ジェッツに加入した。今年1月1日に久慈さんの第1子妊娠を発表していた。



（THE ANSWER編集部）