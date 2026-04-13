福岡市の防犯用品の販売店です。春は防犯ブザーの売れ行きが、およそ1.5倍に増えるといいます。 ■マックスガレージ福岡店・牟田吉孝 代表「ランドセル用には、PTAや地域から防犯ブザーをもらうと思いますが、塾や習い事のかばんには付いておらず、1人になる時間があるので、そこで付けたいというお客様が来ます。」 防犯ブザーを使う上で注意したいのが、普段付けておく場所です。■牟田代表「