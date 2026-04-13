下関市は、21年前に市内の中学生がいじめを受け亡くなった4月13日を「下関市いのちの日」としています。下関市では、この日を中心に市内の学校や園で、「命の尊厳」について考える授業が行われます。このうち川中中学校では13日、体育館に全校生徒およそ640人が集まり講演会が開かれました。講師を務めたのは、山口被害者支援センターの支援員木村緑さんです。12年ほど前、看護師をしていた木村さんの長女は、実家から自宅に