淡いピンク色の花びらが引き立つエドヒガンザクラ。長野県山ノ内町にある「宇木の千歳桜」です。そのあまりの美しさに殿様も振り返ったという言い伝えがあり、かつては「見返り桜」とも呼ばれていました。樹齢は推定850年で県の天然記念物に指定されています。今年の開花は去年より2日から3日早かったということで、古木のサクラを一目見ようと13日も大勢の人が訪れていました。長野市から（80代男性）「素晴らしいですね。850年く